Dieci spettacoli per l'Associazione Espressione Est

Ripartono dal 19 settembre le attività culturali dell’Associazione Espressione Est con dieci nuove iniziative tra rappresentazioni teatrali, incontri culturali e laboratori aperti al pubblico e gratuiti.

Giunta al suo ventiseiesimo anno di vita con programmi e realizzazioni improntate nell’ottica di un apertura al contatto con l’altro, l’associazione continua a portare avanti, come da statuto, l’obiettivo di porre l’accento sulle diverse modalità espressive di tutte le forme creative coinvolgendo e facendo formazione a sempre più soci e fruitori.

Un centinaio ad oggi le attività intraprese ad ogni in ambiti che spaziano dalla scrittura alle arti visive con mostre, iniziative multimediali, teatro, musica dal vivo, poesia, pubblicazioni periodiche, convegni, laboratori.

L’attività 2020, con iniziative tutte ad ingresso libero ma su prenotazione (contattando il numero +39 347 8737763 o scrivendo a info@espressione-est.com) parte sabato 19 settembre con il primo degli spettacoli della Compagnia Teatrale Ndescenze, nata nel 1998 in seno alla stessa associazione.



GLI SPETTACOLI

IL NUOVO PROGETTO SULLA BUONA COMUNICAZIONE

spettacolo con copione realizzato ex novo, tradotto e adattato dai filmati originali del programma televisivo sui Monthy Python, gli “Aldo Giovanni e Giacomo” dell’Inghilterra anni Settanta. Un insieme di sketch del sestetto comico tratto da due dei loro film più conosciuti.Una seconda commedia brillante verrà rappresentataè una trasposizione della nota pellicola Frankestein Junior di Mel Brooks nella realtà friulana: espressioni locali, musica tradizionale, località conosciute, personaggi e cibi tipici, senza dimenticare l'antica rivalità con Trieste in uno spettacolo multimediale in friulano: gli attori interagiscono anche con le scene del film doppiato e si assisterà sia alle scene di uno spettacolo teatrale sia al doppiaggio contestuale del film.La terza e ultima iniziativa della, si intitolaed è una lettura scenica teatralizzata con musica, immagini ed azioni sceniche. Si tratta del libero adattamento del monologo teatrale di Alessandro Baricco Novecento con suggestioni dalla sua rielaborazione cinematografica La leggenda del pianista sull’oceano, il film del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore. La storia si svolge come è noto dai primi anni del Novecento fino al secondo dopoguerra e si concentra sulla vita di un pianista che vive tutta la sua esistenza a bordo del transatlantico su cui è nato.- Novità del 2020 è ilincentrato sulla comunicazione e articolato in un incontro/convegno condotto da relatori specializzati, in quattro laboratori e in due serate - spettacolo.Si parte. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 si affronteranno i temi della Comunicazione non violenta, l’uso improprio dei social network, la comunicazione rivolta ai minori in situazioni difficili, la comunicazione di genere, la funzione della parola nella psicoterapia e quella che cura le persone in affido presso i servizi per la salute mentale. Gli incontri sono moderati da, progettista sociale, docente e tutor e i relatori sono, docente di comunicazione non violenta,, docente di Scienze Umane dell’associazione di promozione sociale “progetto comunicare “ di Udine, Tiziana Bravi, psicoterapeuta, mediatrice familiare e coordinatrice dell’associazione di nidi familiari “Le Casette”,, psicoterapeuti presso “l’Istrice A.P.S.”,, psicoterapeute di “Athena: Città della Psicologia” Cooperativa Impresa Sociale e infine Kirsten Maria Duesberg, sociologa.Vedi dettagli nel programma allegatoTraavranno luogo quattro laboratori ospitati in diverse sedi: domenica 4 ottobre il workshop Dalla parola alle immaginidedicato alla creazione di un cortometraggio animato: l’iniziativa è a cura di “The Bloom Machine” di e con Anna Givani e di Francesca Gangarelli di “Matearium” - Laboratorio di nuove drammaturgie; domenica 11 ottobre e domenica 15 novembre Parlo, Ascolto, comunico? Il Workshop di Teatroterapia con Performance finale a cura di Natascia Hagopian, Teatroterapista, laureata in Servizio Sociale e attrice teatrale; sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre Leggi-Amo ad alta voce Laboratorio di Narrazione e Lettura espressiva di libri per l’infanzia con Performance finale a cura di Ada Delogu, attrice e docente teatrale; sabato 24 ottobre Si Può: Le parole difficili Approfondimento tematico del laboratorio di Narrazione e Lettura espressiva a cura della Dott.ssa Tiziana Bravi Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare e coordinatrice dell’Associazione di nidi familiari "Le Casette" e di Silvia Melotti, educatrice e presidente dell’Associazione di nidi familiari "Le Casette”.