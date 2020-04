Discoteche e quarantena: gli addetti ai lavori si raccontano sul web

Continuando sulla scia dell’alto gradimento del format di eventi virtuali dedicati al racconto del reale delle categorie produttive ed economiche del paese, la sera di venerdì 1 maggio (ore 21) sarà il turno delle discoteche, degli imprenditori del divertimento notturno e degli addetti ai lavori dei locali, che rappresentano un altro settore in grave difficoltà e con un futuro prossimo incerto.



Una diretta che potrà essere seguita sul canale YouTube di FvgTech e sulla pagina Facebook di Gabriele Gobbo: qui, gestori, operatori e organizzatori del mondo del divertimento notturno si alterneranno in video per raccontare come affrontano questo periodo e quali alternative ipotizzare per il futuro fra limitazione degli ingressi o eventi online. Non mancherà un confronto sull'attesa ripartenza.



In video, pronti a rispondere a tutte le domande che gli spettatori faranno in tempo reale nei commenti del post, ci saranno Lele Sacchi (dj, promoter, consulente), Gianpaolo Marconi (Hollywood Club Bardolino), Andrea Giordano (Club Haus 80’s Milano e Courmayeur), Giuseppe Grasso (Jazz Cafè Milano) e alcuni ospiti a sorpresa. A moderare la tavola rotonda ci sarà Gabriele Gobbo (FvgTech, MacPremium) coadiuvato da Riccardo Sada (giornalista di settore).



, in modo schietto, diretto e sincero, senza filtri, soprattutto con l'intervento degli spettatori, parte attiva della discussione, che proporranno opinioni e porranno domande attraverso i commenti live, visualizzati e letti in tempo reale.Questo, oltre che nei canali già menzionati, sarà. La volontà di questo gruppo di operatori di settore è poter arrivare a più persone e colleghi possibili per, in questo momento più importanti che mai.e hanno coinvolto decine di operatori e imprenditori di vari settori produttivi, startupper con nuove idee e tecnici. I video hanno generato quasi 200.000 minuti di visualizzazione fra Facebook e YouTube.Al termine della diretta del primo maggio, il video rimarrà registrato e disponibile per la fruizione in differita on demand sui social e sul web e sarà pubblicato sul Podcast di FvgTech.https://go.gabrigobbo.com/DirDiscotechehttps://youtu.be/w_RP5XTV6xghttps://www.facebook.com/events/1110331612678711/