Ditonellapiaga al concerto all’alba di Villa Manin

Questa mattina nel bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo è andato in scena il tradizionale concerto all’alba all’interno di Villa Manin Estate 2022, la straordinaria rassegna organizzata dall’Erpac Fvg (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che si conferma essere una delle rassegne più trasversali e apprezzate, in regione e a livello nazionale.

Questo particolare appuntamento quest’anno ha fatto vivere un'alba carica di energia, sensualità e ricercatezza in compagnia di Ditonellapiaga, una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano attuale, che sa tenere il palco con una naturalezza da diva. Ha proposto un’ora e dieci di concerto, in cui, presentando per intero il suo disco d’esordio Camouflage, si è mostrata davvero a suo agio ad un orario insolito, capace di interagire col pubblico, raccontando anche aneddoti dietro ad alcuni brani. Menzione speciale per la splendida cover di Per un’ora d’amore, ancora più convincente dal vivo che su disco.

L’odierno concerto all’Alba porta verso la conclusione Villa Manin Estate 2022 che ha saputo valorizzare come ogni anno al meglio tutti gli artisti e le discipline che ne hanno fatto parte e ha rilanciato i grandi eventi nella piazza tonda.

Gli ultimi appuntamenti in programma sono con i laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, alle 10 del mattino nel parco della Villa. Tutte le informazioni per questi eventi sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it.