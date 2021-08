Divertirsi con il cinema all’aperto sull’Isola del Sole

Il Comune di Grado, in coda al periodo vacanziero che molti hanno sfruttato per trascorrere delle piacevoli giornate sull’Isola del Sole, propone due appuntamenti gratuiti con il cinema e il divertimento. Le due proiezioni, con inizio alle ore 20.15, avranno luogo al campo di basket di via Marchesini e, in caso di maltempo, saranno rinviate ad altre date.



Tratto dal libro di Dino Buzzati, martedì 31, verrà proiettato il cartone animato “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, realizzato nel 2019 dal grande disegnatore bresciano Lorenzo Mattotti. Le voci dei personaggi principali sono, tra gli altri, di Toni Servillo, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti.



A seguire, giovedì 2 settembre, sarà possibile assistere alla proiezione di “Odio l’estate”, un divertente film con il famoso e consolidato trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, coinvolto in un’intricata vicenda balneare con le rispettive famiglie. Nel cast della pellicola, uscita nel 2020 per la regia di Massimo Venier, anche Maria Di Biase e la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido.



L’ingresso ai due appuntamenti è gratuito e libero sino all’esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria al tel. 0431 898239, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00, o inviando una mail a: turismo@comunegrado.it. Sarà richiesto il green pass.