Divine Film Festival, dal Friuli Venezia Giulia in dialogo con il mondo

Al via il Divine Film Festival che dal 10 al 12 agosto accenderà l’attenzione sulla città di Aquileia e sul territorio del Friuli Venezia-Giulia. L’iniziativa intende promuovere il valore del cinema documentaristico sul tema dell’umanità tra territorio, vino e cibo, creando un momento di attenzione internazionale per promuovere le identità locali e generare una nuova economia della bellezza.



Il Divine Film Festival, presentando il suo progetto, propone con le prossime edizioni di selezionare opere cinematografiche di possibile interesse internazionale assegnando premi economici e risorse ai progetti più emblematici sui temi della tradizione enogastronomica.



Il Divine Film Festival vuole mettere al centro il territorio, trasformandolo in un forum culturale aperto al mondo, secondo una serie di valori capaci di creare una “community” di rilevante profilo culturale.



L’intenzione e’ di avvicinare generazioni diverse attraverso leve di valori capaci di generare uno stimolo di evoluzione socioculturale per il Friuli Venezia-Giulia e per tutte le realtà economico-produttive che concorrono a dare identità alla regione.



IL PROGRAMMA

Su ideazione del filmmaker Maurizio Gigola, organizza il Comune di Aquileia con il supporto di Promoturismo FVG e Fondazione Aquileia.Ore 20.45 Opening - Saluti istituzionali, Presentazione Mission & Vision del Divine Film Festival (illustrazione del programma triennale)Ore 21.00 Back to the Future - Il valore locale e globale del metaluogo nell'era digitale: la testimonianza di un museo internazionaleOre 21.15 Proiezione del film MONDOVINO del regista Jonathan NossiterOre 20.45 A Room with the View - Immersive performance - Scene da Harvest 2020.Colonna sonora del film interpretata dalla star internazionale Omar Sosa, con il percussionista Ernesttico. Co protagoniste Rebi Rivale ed Elsa Martin, autrici della colonna sonora del film.Ore 9.30 Workshop sulla produzione vitivinicola friulana tra autoctoni, storia e identità alla presenza di produttori locali e dei Consorzi di Tutela del Friuli Venezia-Giulia, con i saluti in collegamento di altri produttori e opinion leader dell'universo enologico.Ore 21 Incontro pubblico sul tema "Economia della Bellezza e futuro dei territori".Guest star e opinion leader al tavolo dei relatori.Interverranno i direttori di importanti musei e centri culturali internazionali.IL FESTIVAL SARA' FRUIBILE IN PRESENZA E IN DIRETTA STREAMING INTERNAZIONALE