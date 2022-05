Dj Tubet e Laca Collective a Cas’Aupa dal vivo

Il circolo Arci Cas'Aupa promuove una serie di concerti dedicati alla black music che si svolgeranno sabato 14 maggio a Faedis, nella sede della Pro Loco di Campeglio.

Apriranno le danze i Laca Collective, una realtà che nasce nel gennaio del 2022 e propone un repertorio funk, soul e disco anni ‘70, un chiaro richiamo a ballare tutta la serata.

Poi sarà la volta del rapper friulano Dj Tubet, che continuando il tour del suo fortunato disco "Fin Cumò", coinvolgerà gli ascoltatori con il suo spettacolo capace di spaziare dal rap al reggae alla world music in un percorso vario tra, lingue, culture e tradizioni.

Non mancheranno le improvvisazioni "freestyle"e i giochi di parole con il pubblico con cui Dj Tubet è solito trainare ed entusiasmare la platea. Per l'occasione l'evento si arricchisce della possibilità di creare a fine serata una jam session collettiva in cui i musicisti, in cartellone e non, possono esibirsi assieme in uno spazio di "palco aperto" alle sperimentazioni.

La serata è inserita nella XII Stagione di Cas’Aupa col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli in collaborazione con la Pro Loco di Campeglio e Cabaret Clandestino.