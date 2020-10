Documentari scientifici protagonisti al Trieste Science+Fiction Festival

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato all’esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, conferma anche per la 20° edizione il Fantastic Film Forum.



Nell'anno di Esof e nella Città Europea della Scienza, Trieste, anche il Trieste Science+Fiction Festival dedica all'interno del Fantastic Film Forum un'intera giornata alla scienza: il Science Doc Day, una giornata di incontri ed eventi di networking interamente dedicata al documentario scientifico, organizzata in collaborazione con EURASF – European Academy of Science Film.



A causa dell’emergenza Covid-19, l’edizione 2020 del Fantastic Film Forum non potrà essere svolta in presenza. Questo verrà compensato da un forte potenziamento dell’offerta, mai così ricca e variata: il programma sale infatti a cinque giorni e presenta un calendario fitto di incontri specialistici, eventi di networking e workshop ad alta formazione professionale. Un programma strutturato e coerente, studiato per esplorare le opportunità e gli strumenti per sviluppare, finanziare e soprattutto vendere il proprio progetto. Novità assoluta di quest’anno, lo Science Doc Day – una giornata di eventi interamente dedicata al documentario scientifico.



Come già gli anni scorsi, l’edizione 2020 del Fantastic Film Forum sarà incentrata su sviluppo e distribuzione dei film, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione dei progetti.Il programma del Fantastic Film Forum è pianificato come un percorso formativo, dove ogni sessione amplia le informazioni fornite negli altri eventi. Allo stesso tempo, ogni evento può essere fruito in maniera a sé stante, di modo da offrire uno sguardo non banale sulle principali opportunità dell’industria audiovisiva contemporanea.All’interno del Fantastic Film Forum, sezione del Trieste Science+Fiction Festival dedicata ai professionisti del cinema che quest'anno si svolgerà solo a distanza dal 30 ottobre al 3 novembre, sono previsti - oltre alla giornata dedicata ai documentari scientifici - anche un workshop su sviluppo e promozione di progetti per il mercato internazionale un Open day con conferenze e masterclass e serie di case studies per verificare concretamente come altri professionisti hanno realizzato (o stanno portando a compimento) i loro progetti, quali difficoltà hanno incontrato e come le hanno superate.