Domenica mattina al Visionario cinque i film in programma

Dopo 6 mesi di chiusura, la voglia di cinema è tanta e il Visionario ha deciso di recuperare il tempo perduto aprendo le sue sale anche la domenica mattina!



Domani 9 maggio sono ben 5 i film in programma dalle ore 11 circa, a partire dal nuovissimo Rifkin's Festival, nuova frizzante commedia che segna il ritorno in sala di Woody Allen, Due, esordio sorprendente di Filippo Meneghetti, e Est – Dittatura Last Minute, originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro.



In programmazione mattutina anche il pluripremiato Nomadland, fresco vincitore di 3 premi Oscar (migliore attrice protagonista, miglior film e miglior regia a Chloé Zhao), e In the Mood for Love, il capolavoro firmato da Wong Kar Wai in una meravigliosa versione restaurata 4K!



Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione dei film e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).