Domenica un tuffo nell'atmosfera di festa con Gli elfi di Babbo Natale

Un tuffo nell’atmosfera magica del Natale, un viaggio nella poesia, nella dolcezza, tra musica e divertimento, ma anche con acrobazie e danze mozzafiato: è pensato per i bimbi dai tre anni in su e per le famiglie Gli elfi di Babbo Natale, il secondo appuntamento delle Pomeridiane Verdi Young, in programma domenica 19 dicembre alle 16 al Teatro Verdi di Gorizia. Nella colorata scenografia di Fantateatro, che rappresenta la casa di Babbo Natale, è già la vigilia. Le renne e il carro con i regali sono quasi pronti. Manca solo Babbo Natale… tutti gli elfi lo stanno aspettando ma lui non arriva…cosa sarà mai successo? Babbo Natale è scomparso e nessuno sa dove sia. Saranno l’amore e la bontà a mettere tutto a posto e a regalare allo spettacolo il lieto fine. Uno show ricco di emozione e stupore, grazie agli incredibili effetti speciali, capaci di dare l’illusione della vera magia, e alle energiche coreografie che vedono scatenarsi nella danza tutti gli elfi di Babbo Natale. La musica cantata dal vivo fa da padrona di casa e regala grandi emozioni. La biglietteria (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta fino al 23 dicembre da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. I biglietti sono in vendita anche su Vivaticket.



Sono in vendita i biglietti singoli per i 19 spettacoli del 2022. Da Claudio Bisio a Vanessa Incontrada, da Enrico Solfrizzi a Lillo e Greg, senza dimenticare Veronica Pivetti e Virginia Raffaele, o ancora Morgan e Lodo Guenzi: tra attesi ritorni sul palco goriziano e artisti che lo calcheranno per la prima volta, insieme a compagnie prestigiose, gli appuntamenti dei prossimi mesi emozioneranno, divertiranno e faranno riflettere. Tutti gli abbonati delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 potranno usufruire di uno sconto sul prezzo dei biglietti.