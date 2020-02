Domeniche in musica al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia proseguono le “Domeniche in Musica”, ciclo di concerti organizzati in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Udine con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo del primo appuntamento, che ha visto l'esibizione del quartetto “Athanor Guitar Quartet”, domenica 23 febbraio 2020 sarà la volta dell'”Ensemble Euterpe”, composto dalle musiciste Sara Brumat (flauto e ottavino), Ksenija Franeta (flauto e flauto in sol) e Tijana Krulj (flauto e flauto basso). Anche questa volta il concerto vedrà la partecipazione straordinaria dell'artista internazionale Luisa Sello e si terrà nella splendida cornice del rinnovato Museo Archeologico Nazionale a partire dalle 16.

L’”Ensemble Euterpe”, composto da giovani flautiste, ha già attirato l’attenzione della critica specializzata, partecipando a eventi di respiro internazionale ed esibendosi a Pechino, Qingdao e al Museum Quartier di Vienna. La versatilità dell’ensemble, che utilizza l'intera famiglia dei flauti traversi, dall'ottavino, al flauto in do, al flauto in sol al flauto basso, contribuisce a creare un vero e proprio 'gruppo orchestrale', capace di riproporre anche i brani più complessi. Intonazione, fraseggio e articolazione appartengono alla stessa scuola della flautista Luisa Sello. Il programma prevede, tra gli altri, l’esecuzione di musiche di Palese, Bizet e Verdi. Il pomeriggio al Museo proseguirà con una visita guidata al percorso espositivo curata dall’archeologa Ilaria Fedele. Il prossimo appuntamento sarà domenica 31 maggio, sempre alle ore 16, con “B&B Bach-Bischof”, Luisa Sello e la violoncellista Lilyana Kehayova.



Tutte le attività, comprese nel regolare biglietto d’ingresso al museo, sono a numero chiuso ed è pertanto richiesta la prenotazione alla mail museoaquileiadidattica@beniculturali.it o al numero 043191035 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14) o attraverso i profili facebook, instagram e twitter del Museo. Il possesso del “SuperMAN”, l’abbonamento 12mesi al Museo, disponibile in biglietteria al costo di 15,00 euro, consente di partecipare gratuitamente agli eventi in calendario e offre la possibilità di avere una scontistica speciale sui prodotti del bookshop.