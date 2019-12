Don Chisciotte al Verdi di Trieste

Yuriy Grygoriev, ballerino di lunga carriera internazionale, interpreta Don Chisciotte nel balletto di Aloisius Ludwig Minkus, con la coreografia storica di Alexander Gorsky e Marius Petipa, e con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste diretta da Yuri Bervetsky e il corpo di ballo della Lviv National Opera.

La prima rappresentazione va in scena domani, martedì 17 dicembre, alle ore 20.30, con repliche fino al 21 dicembre.



Nei ruoli principali, Borys Yakubus è Sancho Panza, Yaryna Kotys e Daryna Kirik si alternano nel ruolo di Kitri, Olexander Omelchenko e Yevheniy Svyetlitsa in quello di Basilio, mentre Vitaliy Ryzhyy interpreta Gamache.



Vicende inverosimili e parodistiche, ambientazione lontana dalla quotidianità del pubblico ottocentesco, spiccati aspetti fantastici e un clima di favola che trasporta lontano dalla vita reale: sono queste alcune delle caratteristiche che hanno fatto di Don Chisciotte un soggetto adattabile alle esigenze del balletto del diciannovesimo secolo e ancora di successo fino a oggi.

A queste caratteristiche si unisce, in Don Chisciotte, anche l'attraente possibilità di sfruttare per la coreografia motivi folcloristici tratti dalle danze spagnole, una prospettiva che completa il quadro dei vantaggi offerti dalla materia di Cervantes.