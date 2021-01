Don Pressacco, l’eredità nei cori da lui fondati

L’undicesima edizione del Premio Rusticitas, assegnato dall’Associazione culturale don Gilberto Pressacco a una personalità friulana che abbia saputo incarnare e rappresentare qualità tipiche degli ambienti rurali come semplicità, frugalità, onestà, schiettezza, coerenza e rifiuto dei compromessi, andrà quest’anno a quattro cori legati al sacerdote-musicologo.

“Le motivazioni dei premi di questa edizione – spiega il presidente dell’associazione, Flavio Pressacco - si rifanno da un lato alla particolare situazione che richiede armonia, coesione e unità di intenti nella comunità, cosa che caratterizza in generale i cori, e dall’altro alla particolare predilezione di don Gilberto per il settore nell’ambito della sua attività di grande studioso della musica”.

In questa cornice, Pressacco fu il fondatore dei cori Candotti (1970), del Liceo Stellini (1974), Candonio e della Schola Aquileiensis (anni 80). Proprio i cori Candotti, Schola Aquileiensis e Liceo Stellini sono fra i tre vincitori di questa edizione: il quarto è il Coro dell’università di Udine intitolato a Gilberto nel 2017.

In occasione delle premiazioni, appena sarà possibile, i vincitori dell’edizione 2019 avranno l’opportunità di una laudatio/lectio magistralis per quelli del 2020. Giampaolo Gri, già compagno di seminario di don Gilberto, svolgerà una lectio sull’importante ruolo della musica nelle riflessioni di Pressacco sul protocristianesimo aquileiese e sulla cultura e la storia del Friuli in generale.