Donne di marzo al Miotto di Spilimbergo

Appuntamento musicale, sabato 12 marzo al Teatro Miotto, alle ore 20.30, con il concerto "Donne di marzo" organizzato dall'Amministrazione Comunale - Assessorato alle Pari opportunità - in occasione della festa della donna, e inserito nella programmazione annuale dell’orchestra AUDiMuS che celebra quest’anno dieci anni di attività.



Solista all’arpa sarà la nota docente e concertista udinese Patrizia Tassini. L’orchestra eseguirà musiche di Mozart, Händel e Boieldieu con la direzione di Francesco Gioia.



Per assistere al concerto si consiglia la prenotazione: cultura@comune.spilimbergo.pn.it; tel. 0427 591115 591116.



Per accedere in sala si richiede di esibire il Green Pass Rafforzato e di indossare la mascherina Ffp2.