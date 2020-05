Donne e matematica, un film su Maryam Mirzakhani

Il 12 maggio 1977 è la data di nascita di Maryam Mirzakhani, una matematica iraniana e full professor di matematica alla Stanford University, una delle massime esperte mondiali di geometria e sistemi dinamici. Nel 2014, Maryam Mirzakhani ricevette la prestigiosa Medaglia Fields “per il suo eccezionale contributo alla dinamica e alla geometria delle superfici di Riemann e dei loro spazi di moduli”, diventando così la prima donna a ottenere questo premio, considerato l’equivalente per la matematica del premio Nobel.

I suoi risultati affascinanti e sorprendenti, la sua vita e la sua carriera sono fonte d'ispirazione per perseguire i propri sogni nella scienza.

Maryam Mirzakhani è morta tragicamente di cancro nel 2017 all'età di 40 anni. La data del 12 maggio, il suo compleanno, è stato scelto dall’International Mathematical Union per celebrare le ”Donne in Matematica” in sua memoria.



“Secrets of the surface, the Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani” è un film di George Csicsery. Filmato in Canada, Iran, e Stati Uniti, ne esamina la vita e il lavoro matematico.



In occasione dell'emergenza COVID-19, il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste organizza una proiezione del film con sottotitoli in italiano, lunedì 11 maggio alle 20:30.



