Dopo 45 anni, stop all’ironia

Quest’anno festeggeranno 45 anni di carriera, un numero importante per tutti, ancora di più per tre ex studenti di architettura che dal 1975 sono protagonisti di brani e album di culto, con il loro stile dissacrante sempre in bilico tra cantautorato, canzone popolare e ironia fuori dagli schemi. Band simbolo della Udine di ieri, oggi e domani, a un certo punto della carriera lanciata persino verso la fama nazionale (con un contratto per una major discografica), venerdì 31 il trio Frizzi Comini Tonazzi dimostrerà di non voler credere alla pensione. La rinnovata giovinezza artistica passa anche attraverso nuove produzioni, come quella che li vedrà protagonisti al Caffè Caucigh di Udine assieme alla cantante Barbara Errico e la sua blues band The Short Sleepers.

Il titolo dello spettacolo – Prove con il pubblico è quello provvisorio - verrà deciso solo alla fine della serata, su consiglio del pubblico presente. L’idea è nata dalla mente di Barbara, con l’aggiunta pericolosa di Rocco Burtone, che ha suggerito una sorta di spettacolo/cabaret fantastico (nel senso della fantasia) per portare sul palco le esperienze dei protagonisti in una chiave nuova, più legata al mondo del teatro. I classici di FCT verranno ‘abbelliti’ dalla voce di Barbara e ritoccati dalle poesie, pardon, popsie surreali di Burtone, per spingere il mondo ironico e divertente del trio in quello concreto, distratto e impaurito di oggi, dalle canzoni esilaranti a una narrazione più raccolta, surreale e lirica.