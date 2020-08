Dopo la pausa estiva arriva 'Il grande passo'

Il Visionario chiude per una brevissima pausa estiva, dandovi appuntamento a giovedì 20 agosto, con l’arrivo sul grande schermo della sala Astra de Il grande passo, sorridente favola moderna con protagonisti Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.



Due inediti “fratelli cinematografici” che, al di là delle apparenze, non potrebbero essere più diversi: l’impetuoso e geniale Dario , ossessionato dall’idea di raggiungere la luna a bordo di un razzo, e il placido Mario, che gestisce un negozio di ferramenta nella capitale. Tutto funziona bene, finché le loro strade non s’incrociano…



Continua ovviamente senza sosta la programmazione del cinema all’aperto nel giardino “Loris Fortuna” di piazza I Maggio, con un film diverso ogni sera alle 21.15, e continua anche la programmazione streaming delle sale virtuali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.