Doppia anteprima per Piccolipalchi

Riparte questo fine settimana Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dal Circuito ERT che ospiterà una doppia anteprima della stagione 2020/2021 della rassegna. Sabato 26 settembre in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00) e domenica 27 settembre sul lungomare di Muggia (dalle 14.00 alle 19.00) grandi e piccini potranno partecipare al suggestivo concerto sospeso La Dinamica del Controvento.



Un carosello musicale unico nel suo genere: La Dinamica del Controvento, infatti, pone su una grande bilancia la pianista Irene Michailidis con il suo strumento, da un lato, e un gruppetto di spettatori, dall’altro, seduti su un tappeto volante. Uno spettacolo capace di affascinare grandi e piccini che potranno, in entrambe le piazze, assistere al breve concerto sollevati da terra, grazie all’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane. Da non perdere la presentazione dello spettacolo domani, 22 settembre alle ore 17.30 in diretta sulla pagina Facebook di teatroscuola (http://www.facebook.com/teatroescuola.fvg) con la partecipazione di Omar Manini e Teatro Necessario.



Lo spettacolo prevede che possano assistervi 4/5 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o affini per turno, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e di sicurezza. Il concerto ha una durata di 10 minuti, con inizio ogni quarto d’ora. È previsto un biglietto del costo di 1€ uguale per ogni età, che si potrà acquistare sul luogo dell’evento oppure, nel caso di San Vito al Tagliamento, è già disponibile presso l’Ufficio IAT. I bambini fino a 12 anni di età devono essere accompagnati da una persona adulta. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà ugualmente a San Vito al Tagliamento, mentre verrà sospeso l’appuntamento a Muggia.La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli enti locali aderenti e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 15ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2020/2021, di cui La dinamica del Vento è anteprima, verrà presentato nelle prossime settimane e sarà consultabile sul sito