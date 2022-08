Doppia anteprima sullo schermo del giardino Loris Fortuna

Grandi anteprime in arrivo al cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio! Si comincia lunedì 22 agosto alle ore 21.15 con Un'ombra sulla verità, thriller alla Polański con François Cluzet e Bérénice Bejo. A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Pian piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia.

Le anteprime continuano martedì 23 agosto, sempre alle ore 21.15, con Giorni d'estate, dramma bellico ambientato nel passato, ma con una sensibilità contemporanea. Ambientato nel corso di una lunga e memorabile estate inglese, il film racconta la storia di Alice (Gemma Arterton), una donna solitaria che ha chiuso il suo cuore al mondo. Il suo mondo viene stravolto quando viene incaricata di prendersi cura di Frank, un ragazzo spaventato e innocente che cerca rifugio in seguito ai bombardamenti di Londra...

Tutte le proiezioni si svolgono al Giardino Loris Fortuna in Piazza I Maggio alle 21.15. La biglietteria apre alle ore 20.45. In caso di maltempo le proiezioni si terranno alle ore 21.30 presso il Visionario. Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie.