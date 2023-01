Doppia vittoria a Girona per 'Langobardi'

La marcia longobarda sta continuando a ottenere risultati che vanno oltre ogni più rosea aspettativa e che portano in Friuli nuovi allori, questa volta dalla penisola iberica, precisamente dal festival cinematografico internazionale Into the Wild, che si è svolto a Girona, in Spagna. 'Langobardi – Alboino e Romans', oltre a essere selezionato per la finale, ha ottenuto il primo per il Best Poster e per il Best Trailer. Nuovi risultati che portano a un palmarès incredibile: 70 riconoscimenti internazionali suddivisi tra 28 primi premi e 42 selezioni ufficiali.

“Tutti questi riconoscimenti, sommati alla soddisfazione di aver portato nei mesi scorsi il prodotto sui canali televisivi di Rai Storia e Rai Fvg, ci gratificano degli sforzi compiuti per crearlo”, commenta Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi. “Per la nostra associazione si è trattata della prima produzione cinematografica di un certo peso, realizzata con grandissima passione e volontà di dare luce e risalto a un periodo storico fondamentale per il nostro territorio”.

“Siamo consapevoli dei limiti e dei miglioramenti possibili, ma dopo aver realizzato tutto questo nell’anno delle chiusure totali dovute alla pandemia siamo altrettanti certi che, con il giusto sostegno, saremo in grado di produrre nuovi docufilm di qualità ancora superiore. Siamo anche consapevoli di aver dato il via a un movimento di produzioni multimediali da parte di molti rievocatori e associazioni storiche che, dopo aver visto il nostro coraggio nel buttarci e nel realizzare, ora si stanno a loro volta lanciando in questo settore”.

“Crediamo che questo sia il futuro, ovvero la piena collaborazione tra mondo cinematografico e ricercatori e appassionati storici che hanno come obiettivo una divulgazione storica corretta e non votata al fantasy o all’improvvisazione. Speriamo che gli enti pubblici e privati continuino a voler sostenere economicamente chi merita e ha progetti seri e concreti per valorizzare la storia e la cultura”.

“Noi vogliamo ringraziare ancora una volta tutti gli enti che ci hanno sostenuto per 'Langobardi – Alboino e Romans' e tutti i rievocatori e comparse che hanno donato il loro lavoro volontariato per rendere grande questo nostro primo docufilm. Infine, un plauso alla nostra grafica ArtDrómeda Photography, che ci ha realizzato questa stupenda locandina oggi premiata con il primo posto, e al nostro regista Simone Vrech per la realizzazione del trailer!”.

Langobardi – Alboino e Romans è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory, lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.

Per maggiori informazioni www.invictilupi.org