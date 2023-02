Doppia vittoria negli Usa per 'Il Guerriero Longobardo'

'Il Guerriero Longobardo' conquista in California due importanti primi premi alla quinta edizione del festival cinematografico The Impact Docs Awards. Il cortometraggio documentario di Invicti Lupi si aggiudica i riconoscimenti “Award of Excellence: Documentary Short” e “Award of Excellence: Historical/Biographycal”.

Impact Docs riconosce i professionisti del cinema, della televisione e dei nuovi media che dimostrano risultati eccezionali nell'innovazione e nella creatività e coloro che producono intrattenimento straordinario o contribuiscono a un profondo cambiamento sociale. I documentari sono stati selezionati da 30 diversi Paesi, inclusi veterani registi pluri-premiati e nuovi talenti. I lavori sono stati giudicati da professionisti altamente qualificati e premiati dell'industria cinematografica e televisiva.

Con questi riconoscimenti, Invicti Lupi entra in una lista molto selezionata di produzioni, tra le quali quella del regista premio Oscar Louie Psihoyos per il suo “2016 Best of Show – Racing Extinction”, il premio Oscar Yael Melamede per “(Dis)Honesty – The Truth About Lies” o il vincitore dell'Emmy Award Gerald Rafshoon per “Endless Corridors” narrato dal premio Oscar Jeremy Irons e molti altri.

“Questi due nuovi importanti riconoscimenti premiano la qualità storica, la narrazione, gli approfondimenti storici, la qualità della fotografia e la cura dei dettagli offerti dal nostro documentario breve”, commenta Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi. “Attualmente stiamo realizzando due nuovi documentari che saranno presentati il 10 giugno nel corso della XI edizione di Romans Langobardorum. Continuate a seguirci per nuove informazioni”.

Il documentario è prodotto da Invicti Lupi e Matteo Grudina, regia di Simone Vrech di Base2 Video Factory, assistente di produzione e make-up Sandra Lopez Cabrera, cameraman Alessandro Galliera, Christofer Candotti e Stefano Marongiu, consulenza storica e archeologica Michele Angiulli, voce narrante Paolo Massaria. Si ringrazia per il sostegno e il supporto: Regione; Comune di Romans d'Isonzo; Fondazione Carigo; Bcc Staranzano e Villesse; PromoturismoFvg; Consiglio regionale; ARLeF; Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Castello dei Conti Formentini; Società Friulana di Archeologia; Società Filologica Friulana; Agriturismo Borgovecchio e Locanda Casa Versa; Gruppo di ricerca "I Scussons"; Associazione Laghi Romans; tutti coloro che hanno partecipato alle riprese.

Sul sito web www.invictilupi.org maggiori informazioni sui nostri documentari e sulle future proiezioni dal vivo, televisive o online.