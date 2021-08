Doppio appuntamento con Concerti al Castello

Continuano i Concerti al Castello 2021 giunti all’undicesima edizione: dopo quelli di giugno che si sono svolti a Gorizia, Fagagna, Capriva e Muggia, i concerti approdano ora anche al Castello di Miramare a Trieste.



Doppio appuntamento in questo fine settimana

Sabato 4 settembre alle ore 19.30 a Miramare, il Duo spagnolo composto da Joaquìn Palomares al violino e David Fons alla viola proporranno un programma classico per questa formazione di raro ascolto : Beeethoven, Mozart, Handel-Halvorsen e Martinu.

Domenica 5 settembre alle ore 18.00 si esibirà a Palazzo Lantieri a Gorizia, il duo soprano e pianoforte, Ida Maria Turri e Stefano Romani, nel programma ”To the Queen of Heaven” con musiche di Bridge, Dunhill, Brahms.



Prenotazione obbligatoria

-sabato 4 settembre ore 19.30 Castello di Miramare artemusica2011@hotmail.it



-domenica 5 settembre ore 18.00 Palazzo Lantieri – Gorizia contatto@palazzo-lantieri.como solo SMS 338 5355365“Concerti al Castello” approda quindi alla sua undicesima edizione . La rassegna di musica da camera è nata nel 2011 per il piacere di fare e ascoltar musica nelle più belle sale dei Castelli di cui la nostra Regione è particolarmente ricca, con il massimo coinvolgimento del pubblico che viene a trovarsi a stretto contatto con gli esecutori. L'assenza di un palcoscenico , come invece nelle usuali Sale da concerto, è volta a favorire l'interazione e l'intimità che si vengono a creare tra gli spettatori e gli artisti, offrendo l'emozione di vivere il concerto nel modo più pieno, partecipandovi in prima persona.L’Associazione “Arte e Musica” ha ripreso in campo culturale quella che era felice consuetudine nell'800 : il “musizieren”(far musica) tra le mura domestiche, e non solo a livello nobiliare , in modo quindi più informale e spontaneo.Tale formula conviviale è stata vieppiù estesa negli scorsi anni e specialmente in quest'ultima edizione, anche ad altre splendide realtà di cui la nostra Regione è particolarmente ricca : sono infatti circa 200 le dimore fortificate presenti in Friuli-Venezia Giulia, veri e propri castelli o abitazioni signorili, comunque ricche di fascino e con un'aura romantica e suggestiva, luoghi vocati all'intrattenimento culturale, con un'ambientazione storica ed architettonica eccellenti che inducono nel pubblico una full immersion per arte , storia e cultura .Si è di conseguenza nel tempo resa evidente pure la valenza turistica di “Concerti al Castello”, che con la sua regolare cadenza settimanale dei concerti nel week-end copre un'arco temporale molto ampio , partendo da Palazzo Lantieri a Gorizia per poi librarsi in un suggestivo tour della Regione .Il repertorio dei concerti abbraccia un arco di tre secoli di musica da camera , ma non solo, giungendo sino ai nostri giorni e alternando i classici con alcuni programmi “Cross-Over” .