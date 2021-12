Doppio appuntamento con il teatro per l'Infanzia e la Gioventù della Contrada domenica 19 dicembre. Alle 11 al Teatro dei Fabbri andrà in scena "C’era una volta il Kamishibai" mentre al Teatro Orazio Bobbio ci sarà "La Principessa sul pisello", entrambi appuntamenti inseriti nell'ambito di Ti Racconto una Fiaba.



Ai Fabbri "C’era una volta il Kamishibai" con Greta Belometti, per la regia di Pietro Bonaccurso, utilizza la tecnica teatro di narrazione con Kamishibai. La compagnia per raccontare si serve infatti di un grande e artigianalissimo Kamishibai, un’antica forma di narrazione giapponese in cui il cantastorie utilizza una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore vede così l’immagine mentre il narratore legge la storia trascritta sul retro. In un gioco di contaminazioni narrative e stilistiche, la narrazione in questo spettacolo è arricchita di dettagli e particolari, "piccole magie", alla ricerca di che cosa succede dopo il "e vissero felici e contenti" nelle favole. In quanti modi si può raccontare una storia? Quante versioni di una stessa storia possiamo ascoltare? Cosa succede dopo il famoso “E vissero tutti Felici e Contenti…”? “C'era una volta il Kamishibai” nasce proprio da queste domande. La storia di Cappuccetto Rosso è solo una delle avventure raccontate dalla narratrice. In questo spettacolo vi mostriamo come sono andate le cose quando Cappuccetto Rosso e la nonna si sono salvate per raccontare dell’importanza di avere fiducia in se stessi e non avere troppa paura di ciò che non si conosce.Al Teatro Bobbio invece Giustina Testa e Julian Sgherla portano in scena "La Principessa sul Pisello", che oltre alla nota fiaba, racconta le vicende di due attori che si preparano nel loro camerino prima di andare in scena.È questa l’occasione per spiegare ai bambini come funziona il lavoro dell’attore e come ci si prepara prima di andare in scena: riscaldamento della voce, trucco, costume, studio del copione, preparazione degli oggetti di scena, superstizioni, e via dicendo.



Ad un tratto, come per magia, da una valigia sbuca la regina, poi il principe, poi spuntano le false principesse e tutti i personaggi che animano la storia…