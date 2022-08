Doppio appuntamento con Nei Suoni dei Luoghi

Nuovo importante appuntamento per il festival di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Venerdì 19 agosto (inizio ore 21), nel Giardino dei Diritti di Cervignano del Friuli protagonisti saranno il trombettista Francesco Minutello e il suo quartetto, con la straordinaria partecipazione del sassofonista Pietro Tonolo.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare dal vivo alcuni brani del nuovo progetto discografico di Minutello “We live the present”, oltre a musiche di E. Satie e J. S. Bach. Assieme ai già citati Minutello e Tonolo, sul palco ci saranno Simone Serafini (contrabbasso), Gianpaolo Rinaldi (pianoforte) e Max Trabucco (batteria). Ingresso gratuito con prenotazione consigliata scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org. In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Pasolini. Il programma completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it

Durante la serata saranno presentate alcune delle tracce del nuovo disco “We live the present” di Francesco Minutello e del suo quartetto. Le composizioni sono prevalentemente originali ma c’è comunque spazio per la presenza di due brani arrangiati come la celebre “Gymnopedie” di Satie e “My Life is now” del compianto Marco Tamburini. Le sonorità europee dell’intero disco si muovono intrecciandosi fra brani dalla spiccata energia e ballate riflessive ed introspettive quasi a voler sottolineare il percorso di crescita personale dell’artista. Per la serata i brani presentati saranno arricchiti dalla straordinaria presenza del sassofonista Pietro Tonolo, che accompagnerà il quartetto anche nell’esecuzione di famosi standard jazz.

Sabato 20 agosto Nei Suoni dei Luoghi sconfina in Austria, precisamente a Dellach im Gailtal, con il concerto dei Fagotes Locos, che presenteranno chicche di cinque secoli di letteratura musicale, comprese opere di Michel Corrette, Mozart e Rossini attraverso Schubert fino a Karl Hodina, tutte appositamente composte o arrangiate personalmente per la formazione. Il concerto di Dellach è organizzato in collaborazione con Via Iulia Augusta Kultursommer.

Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Credifriuli.