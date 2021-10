Doppio appuntamento con Note di Spezie a Povoletto e Bertiolo

Doppio appuntamento nel weekend per la rassegna Note di Spezie. Sabato 9, alle 20.45, presso l’Auditorium comunale di Povoletto, in provincia di Udine, si esibirà l’orchestra di fiati Euritmia, diretta da David Gregoroni, con l’attore Massimo Somaglino, mentre domenica 10 ottobre, alle ore 18, presso l’Auditorium di Bertiolo, torna il duo “Santin/Zanetti” con il Bestiario musicale-Viaggio semiserio tra gli animali della musica classica.



Prosegue quindi la terza stagione concertistica dell’International Community Music Academy (ICMA) del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, intitolata “Note di spezie. Tutti i Sapori della Musica” con la direzione artistica di Chiara Vidoni e finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in questa occasione, sabato, propone un programma celebrativo per il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Verrà eseguito un brano originale per orchestra di fiati: The Divine Comedy del compositore americano R.W.Smith che ha voluto ricreare attraverso la musica l’atmosfera che pervade le tre cantiche della Divina Commedia dantesca. Dall’Inferno al Paradiso il viaggio è lungo e appassionante e a renderlo ancora più sbalorditivo sarà l’attore Massimo Somaglino che leggerà alcuni passi dei canti danteschi anche in una traduzione in lingua friulana.



Domenica invece un concerto che comprende musiche di Beethoven, Dost, Parma, Meyer-Helmund, Schubert, Brahms, Mahler, Rossini, Fauré, Saint-Saëns, Guastavino, Giménez, Anderson, Gershwin, Berlin, Sherman. Tutti insieme per una serata all’insegna dello stupore, grazie a un divertissement musicale per voce e pianoforte che vede la pianista Cristina Santin e il soprano Ilaria. Zanetti circondate dagli animali che popolano le composizioni di musica classica. Con farfalle ed usignoli, topi, gatti e cani, ma anche insospettabili pesci o ragni, il Regno Animale, è stato spesso di ispirazione ai compositori di musica colta, talvolta in chiave seria, talvolta palesemente umoristica. Un repertorio pensato con un fil rouge del tutto originale con piccole prolusioni, curiosità e aneddoti proposti dalle due protagoniste.Il link per le prenotazioni è:Proposta dalla International Community Music Academy (ICMA), scuola di musica inserita nel contesto del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, la 3a edizione della stagione artistico-musicale “Note di Spezie. Tutti i Sapori della Musica”, continuerà fino a novembre 2021 con una serie di appuntamenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Sotto la direzione artistica di Chiara Vidoni, "Note di Spezie" prosegue la sua esplorazione del mondo musicale con l’intento di celebrare le differenze attraverso la condivisione tra culture. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre, a San Dorligo della Valle, presso l’Auditorium con l’Honolulu Quartet alle ore 20.45.Sapori, colori, intensità sono caratteristiche comuni sia alla musica che alle spezie. “Note di Spezie” offre quindi degli appuntamenti musicali in cui generi, origini e linguaggi diversi si fondono tra loro, dando così origine a delle performance con degli abbinamenti inusuali, e sempre in grado di sbalordire.La stagione gode del contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzata in partnership con Mondo 2000 ODV, Comune di Bertiolo, FAI – Fondo Ambiente Italiano (Presidenza regionale Fvg), Lions Club Duino, Gruppo Folkloristico Passons, Circolo San Clemente Povoletto, ESYO - Scuola per giovani musicisti europei, Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine, Liceo Scientifico Statale "France Prešeren".Come previsto dal decreto legge n.105 del 23.07.2021, dallo scorso 6 agosto l’accesso agli eventi avverrà previa esibizione del Green Pass. Verrà quindi richiesto al pubblico di esibire il QR code digitale o cartaceo apposto sulla certificazione verde, accompagnato da un documento d’identità. Sono esclusi dall’obbligo i bambini di età inferiore ai 12 anni.