Doppio appuntamento per Estensioni - Jazz Club Diffuso

Prosegue Estensioni - Jazz Club Diffuso, bella iniziativa organizzata dalla Slou Società Cooperativa, con la direzione artistica di Luca A. d’Agostino. Dopo il successo del primo appuntamento con Marco Colonna e Giorgio Pacorig, altri due imperdibili appuntamenti sono in programma presso il Birrificio Agricolo Primo Campo di via Rossini 37 ad Aiello del Friuli (inizio ore 19.30).



Sarà il trio Kača Sraka in Lev (al secolo Giovanni Maier al violoncello, Mimo Cogliandro al sax soprano e Paolo Pascolo ai flauto e flauto basso ad aprire le danze sabato 7 agosto. Come scrive l’amico Neri Pollastri è un “trio piuttosto atipico che presenta composizioni e improvvisazioni dal sapore contemporaneo. In una dominanza di colori scuri, uno degli aspetti caratteristici del lavoro è il contrasto offerto dal flauto di Pascolo, che vi spicca per nitidezza, e il modo in cui interagisce con il sax soprano di Cogliandro. Rilevanti anche gli scambi di ruolo: a volte è il violoncello che, con l'arco, svolge il compito della prima voce, mentre il flauto ha funzione ritmica. Un lavoro di improvvisazione coraggiosa, su atmosfere spesso più contemporanee che strettamente jazzistiche, dai suoni genuini ma non per questo meno splendidi”.



Domenica 8 agosto presentazione invece dell’ultimo progetto discografico in solo del chitarrista Andrea Massaria: “New Needs Need New Techniques” (questo il titolo del cd uscito per Leo Records) raccoglie nove tracce sonore ispirate dalla gestualità e dall’intenzione più profonda di tre pittori importantissimi, per il musicista e per noi, quali Pollock, Rauschenberg e Rothko. Andrea Massaria, sapiente e colto musicista, che fin dalla tenere età ha dedicato la sua vita alle sei corde, pur con alle spalle una infinita produzione discografica quale leader o compagno di avventure, decide che è arrivato il momento di misurarsi in solo, sfida tanto complicata quanto stimolante.Si ricorda che l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)Info e prenotazione obbligatoria Estensioni JazzClub Diffuso: estensionijazzclub@gmail.comLink: https://www.slou.itPrevendite su www.dice.tv