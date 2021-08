Doppio appuntamento per Giais on the Rock

Domenica 29 agosto, alle 17, in piazzale Mario Della Puppa a Piancavallo di Aviano (in caso di maltempo Sala Convegni), appuntamento nell'ambito di Un’Estate in Musica!



Assessorato al Turismo del Comune di Aviano, Ortoteatro e Pro Giais organizzano Giais on the rock, edizione Feelfest 2021, con Vipra e Generic Animal.



Il nuovo viaggio di Vipra inizia proprio da qui, dal bagaglio leggero di quelle parole che non ha mai smesso di scrivere e che ora può usare per raccontarsi fino in fondo. Un ragazzo a metà dei vent'anni alle prese con la vita che affrontiamo tutti: la penna come strumento in più per descriverla, cioè farci i conti. Vipra è l’artista “(un)cool” che piace alle ragazze ma che non sa cosa dire al primo appuntamento, che viaggia in Giappone per evitare monumenti e ciliegi in fiore a favore del megastore Pokémon. Cose da “ragazzino”, cioè cose da chi abita in questo mondo mentre cerca di capire come si fa.



Generic Animal: Luca arriva da Varese, più precisamente da Castellanza, e prima di chiamarsi Generic Animal suonava la chitarra dal 2014 con la band Leute, usciti per l'etichetta Legno, etichetta/studio di Jacopo dei Fine Before You Came."Il nome è nato da un piccolo disegnino di un animaletto che avevo fatto qualche anno fa, un animale senza sesso, senza specie, che sembra un cane ma non lo è. Non c'è nessun vero motivo, mi piaceva e basta e piaceva a tutti i miei amici."Generic Animal pubblica il suo album di debutto interamente cantato in italiano nel 2018, con il titolo omonimo Generic Animal, preceduto dai singoli "Broncio", "Alle Fontanelle" e "Tsunami", pubblicati nel 2017. Voce smetricata, chitarra acustica e percussioni sono la base di questo primo disco, i cui testi sono stati scritti da Jacopo dei FBYC, con la collaborazione anche di Adele e Juju degli Any Other, pubblicato per l'etichetta di Enrico Molteni La Tempesta Dischi.Con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia.Ingresso gratuito prenotabile qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vipra-generic-animal-161005392463?fbclid=IwAR1W-Kq9KAVnVpiZ4tBRhUwrcAfDBM_Gsx9-PDxkPtpilMS7uwkNnod8jisL'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.