Doppio appuntamento per Piano Fvg

Proseguono in regione i concerti del Festival pianistico internazionale Piano FVG, un appuntamento biennale ideato e firmato dalla direzione artistica di Davide Fregona, che anche quest’anno celebra i giovani musicisti internazionali che hanno brillato nel Concorso Piano FVG degli ultimi anni con una serie di concerti programmati fino al 15 dicembre prossimo con un cartellone itinerante.

In programma adesso un doppio appuntamento con la giovane e talentuosa pianista cinese Xing Chang, classe 2002, protagonista della Masterclass Internazionale Piano Fortissimo del 2018 al concorso internazionale Piano FVG, che si esibirà al Teatro Verdi di Muggia venerdì 29 novembre (ore 20.30) e a Spilimbergo, a Palazzo Tadea, domenica 1 dicembre alle 18.

Xing Chang è nata a Shenzhen e ha iniziato lo studio del pianoforte a quattro anni. Vincitrice di numerosi primi premi, nel 2012, Xing Chang incontra il maestro Vincenzo Balzani al prestigioso Concorso "Pozzolino" di Seregno e dopo un'audizione decide di continuare la sua formazione con lui. All’età di undici anni ha eseguito il suo primo recital e nello stesso anno è stata ospite alla “The 12th Conference on International Exchange of Professionals” a Shenzhen. Nel 2014 ha vinto il 1^ premio al ”Pozzolino” di Seregno, il 1° premio al Concorso “Young Talents with Orchestra” di Barlassina e ancora un 1° premio al Concorso “Pianotalents” di Milano.

Nel 2015 ottiene il 1° premio assoluto al Pianotalents di Milano e il 1° premio assoluto al prestigioso e storico Concorso Internazionale di Roma. Di Xing Chang i critici riconoscono il grande talento e una tecnica fuori da comune, al servizio di una musicalità affascinante. Nel 2014 ha suonato come ospite durante l’“Italian Pianist” recital del maestro Vincenzo Balzani al Shenzhen Concert Hall. Nel 2015 ha suonato per il Teatro Belloni di Barlassina, il Festival Monferrato, Note d’estate, il Festival Pianotalents e al Muzikum di Salisburgo. Xing Chang è allieva del Maestro Anna Abbate al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e continua a perfezionarsi con il Maestro Vincenzo Balzani.

Il Festival Piano FVG si concluderà a Sacile, al Teatro Zancanaro, domenica 15 dicembre con un concerto matinée intitolato “Le otto Stagioni”, con la Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni, diretta dal Maestro Massimo Belli con la partecipazione di Lucio Degani (Violino solista) e Alberto Busettini (Clavicembalo). Novità̀ assoluta sarà̀ l’intervento degli allievi del Conservatorio Tartini di Triesteche si esibiranno sulle arpe celtiche realizzate dai giovani studenti dell’I.P.S.I.A di Brugnera.