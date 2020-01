Doppio appuntamento per Piccolipalchi

Doppio appuntamento, domenica 2 febbraio, con la rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Alle 16.30 il Teatro Candoni di Tolmezzo ospiterà il Teatro Perdavvero, la compagnia emiliana fondata dall’attore Marco Cantori, con Enrichetta dal Ciuffo, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni in su. Tra musica e parole, la storia si ispira alla favola Enrichetto dal Ciuffo resa celebre da Charles Perrault. Nel corso della narrazione i protagonisti subiranno una metamorfosi che farà loro scoprire come la bellezza, fisica o morale, sia negli occhi di chi guarda.

Alle 17.00, negli spazi dell’Ottagono di Codroipo, andrà in scena lo spettacolo La barca e la luna della storica compagnia bolognese La Baracca - Testoni Ragazzi, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Canto, movimento, immagini e oggetti per raccontare una storia sul desiderio: quel desiderio che, sia esso realizzato o meno, è l’elemento che accompagna l’andare, l’incontrare e il conoscere.

Lo spettacolo è a numero chiuso, è necessaria la prenotazione chiamando lo 0432.224214.



La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale in collaborazione con gli enti locali aderenti, la compagnia Arearea e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 14ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2019/2020 – consultabile al sito www.ertfvg.it – conta complessivamente 21 appuntamenti in 9 comuni della regione.