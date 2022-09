Doppio ensemble d’archi per Festival Udine Castello

La nona edizione del Festival Udine Castello promosso dagli Amici della Musica continua con un appuntamento firmato Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Domenica 2 ottobre alle ore 17 il Teatro Palamostre ospiterà un doppio ensemble d’archi: l’Accademia Naonis e l’Ensemble Donatello si uniranno, diretti da Juan Josè Navarro, per il concerto Inconfondibilmente Classico che proporrà un programma con opere di Mozart, Haydn e Britten. Solista al violoncello sarà la coreana Jiyun Yoo. Le prime note saranno quelle di Mozart, con il Divertimento in si bemolle maggiore K137/125b. A seguire, il Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore HVIIb:1 di Haydn e infine la Simple Symphony di Britten.

Laureata alla Royal Academy of Music di Londra, Jiyun Yoo è artista solista della prestigiosa IMK di Vienna e si esibisce regolarmente in famose sale da concerto quali Smetana Hall, Dvořák Hall, Verdi Hall, Liszt Hall, Mozarteum Salzburg Grossersaal.

Lo spagnolo Juan Josè Navarro è direttore principale dell’Orchestra e Coro dell’Università di Almería e ha diretto concerti in Spagna, Italia, Inghilterra, Bulgaria, Corea del Sud, Stati Uniti, Romania, Polonia, Olanda e Francia.

L’Ensemble Donatello spazia dal barocco al contemporaneo, grazie a musicisti scelti non solo per talento musicale, ma anche per capacità comunicative ed espressive carismatiche basate su un naturale, giocoso ed empatico modo di porsi al pubblico. Al debutto viennese nel 2013, sono seguiti concerti a Bratislava, a Roma in Piazza Navona, all’Expo di Milano 2015 e in vari centri della Mitteleuropa.

L’Accademia Naonis, fondata da Beniamino Gavasso, è formata dai musicisti dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone, riconosciuta fra le più rappresentative formazioni regionali. Fin dalla sua fondazione ha realizzato importanti progetti musicali esibendosi anche in prestigiose sale e teatri del panorama nazionale. Nel suo curriculum può vantare numerose collaborazioni con solisti, musicisti, cantanti di musica leggera, artisti e direttori di fama internazionale.

Il Festival Udine Castello è organizzato grazie al sostegno di Ministero per la Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, Comune di Udine, Fondazione Friuli, ARLeF, Fondazione Renati, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e Club Unesco FVG, in collaborazione con EFA International.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro, ingresso gratuito con FVG Card. Per informazioni: box office del Teatro Palamostre 0432 506925.