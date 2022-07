Doppio evento musicale sul Forte Col Badin

Nuovi appuntamenti musicali a Chiusaforte sul Forte Col Badin, organizzati da Slou Società Cooperativa con la direzione artistica di Luca d’Agostino per Estensioni Jazz Club Diffuso in collaborazione con Ebike’n’tronics, progetto di interazione tra la musica e bicicletta di Rete Bike Fvg società cooperativa che quest'anno si apre anche alla musica jazz di qualità proseguendo la collaborazione con Slou.

Domenica 31 luglio, alle 12, avremo l’opportunità di ascoltare composizioni originali e standard della musica afro – americana con Mauro Costantini e Simone Serafini Duet . Mauro Costantini è un dotato pianista ipovedente che è riuscito a superare con gioia le difficoltà proprio attraverso la musica. Apprezzatissimo a livello regionale e nazionale, innumerevoli le importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale. Simone Serafini è un eclettico bassista, didatta e compositore che si muove con disinvoltura fra il jazz, il blues, il rock, partecipando a diversi festival e concerti in Europa, Asia, Africa, Australia.

Domenica 7 agosto, alle 14, altro importante appuntamento musicale con il progetto “Ánemos”, suite per pianoforte, sintetizzatori e live electronics, di Nicola Tirelli. In collaborazione con il Comune di Chiusaforte, nella bella iniziativa per ricordare il poeta Pierluigi Cappello, Ánemos mira ad esplorare le molteplici possibilità di iterazione che intercorrono tra la musica prodotta da strumenti elettronici e l’ausilio di timbri acustici, trattando così il suono come un elemento in costante mutamento e sperimentazione, e la ricerca timbrica come un elemento chiave nella composizione dei brani. Un viaggio che nasce dall’esigenza di scoprire approcci alternativi alla musica scritta ed improvvisata, facendo della contaminazione un punto centrale nel processo creativo.

I concerti saranno accompagnati da specialità gastronomiche e la prenotazione obbligatoria si può fare alla email estensionijazzclub@gmail.com o al numero 340 5095271.