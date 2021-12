Dorino Minigutti presenta 'L’atlante della memoria'

Sabato 18 dicembre alle 18.30 al Cinema Sociale di Gemona la Cineteca del Friuli presenta L’atlante della memoria, l’ultimo lavoro del produttore e regista Dorino Minigutti, che sarà in sala per introdurre la proiezione al pubblico.



Il documentario, un appassionante road movie, nasce dalla fascinazione per la figura di Ugo Pellis (1882-1943), letterato e fotografo, tra i fondatori della Società Filologica Friulana nonché autore di una delle più importanti inchieste dialettologiche mondiali, che realizzò per l’Atlante Linguistico Italiano. Incaricato come “raccoglitore unico”, fra il 1925 e il 1942 Pellis attraversò l'Italia mettendo insieme migliaia di schede dialettali e scattando oltre settemila fotografie. Dopo aver scoperto le ricerche del linguista friulano e l’archivio fotografico, è proprio la moltitudine di volti che riemerge dal passato a colpire il giovane Lorenzo Fabbro, co-sceneggiatore con Minigutti, e a spingerlo a intraprendere un nuovo viaggio sul filo della memoria alla ricerca delle persone ancora in vita fra quelle ritratte da Pellis. Partendo dal Friuli, dove l’indagine iniziò, e arrivando fino in Sardegna, dove Pellis scattò il maggior numero di fotografie, il viaggio diventa un carosello di esperienze fra incontri realizzati e mancati, colpi di scena, sorprese, in cui i veri protagonisti sono le persone ritrovate e i loro ricordi. L’atlante linguistico si fa atlante della memoria e chiama a riflessioni – stimolate anche da un tempo “fermo” come quello vissuto a causa della pandemia – sul significato della memoria, sull’identità e la diversità, l’amore, la morte.



L’atlante della memoria è prodotto da Agherose, la società di produzione audiovisiva nata nel 2010 e di cui è co-fondatore lo stesso Minigutti, in collaborazione con Società Filologica Friulana e Terra de Punt, con il supporto di Fondo per l’Audiovisivo del FVG, Regione Autonoma della Sardegna, FVG Film Commission, Fondazione Sardegna Film Commission e MiC - Ministero della Cultura.