Doro Gjat chiude Art Tal Ort, a Fagagna

Seconda e ultima giornata, quella del 1° agosto, per la 12^ edizione di Art Tal Ort, festival d’arte per strada organizzato a Fagagna dall’associazione culturale Felici ma Furlans e parte della rete Intersezioni e realizzato grazie a Comune di Fagagna, Regione Fvg, PromoturismoFVG, Fondazione Friuli, PrimaCassa e agli sponsor privati. Proseguirà la mostra fotografica interattiva Encontrarte al azar / Trovarti per caso del fotografo Tristán Pérez-Martín (e curata da Alessandro Di Pauli), ma non solo perché gli appuntamenti saranno tantissimi e animeranno sia la collina del Castello che Mont dai Pins dove è in programma una vera e propria immersione nella musica indipendente della regione!



DOMENICA 1° AGOSTO SULLA COLLINA DEL CASTELLO - Sarà una domenica all’insegna delle risate questa in programma sulla Collina del Castello, dove andranno in scena le repliche di “Menù del giorno” (alle 18 e alle 21) e di “Oddball” (alle 19 e alle 22), spettacolo del clown canadese Dado.



DOMENICA 1° AGOSTO SULLA MONT DAI PINS

- Mentre sulla Mont dai Pins sarà una giornata all’insegna della musica indipendente della regione! Ad aprire, alle 18.45, sarà l’indie rock alternative dei Barison Square. A seguire (19.30) il folk garage dei Dalyrium Bay. Si passerà quindi (20.15) all’indie rock pop de “Il Mercatovecchio”. Un’ora più tardi a calcare il palco, per un appuntamento in collaborazione con Suns Europe, saranno i Liher, uno dei gruppi più popolari della scena alternativa del Paese Basco. La chiusura sarà affidata una delle stelle più brillanti del panorama musicale del Friuli, “Doro Gjat” con il suo cantautorato-rap.In caso di maltempo, domenica, tutti gli appuntamenti musicali in programma sulla Monta dai Pins, si terranno alla sala Vittoria di Fagagna (piazza Marconi, 28) al quale potranno accedere solo le prima 150 persone che hanno acquistato il biglietto. Chi non potesse accedere, potrà assistere a uno degli altri eventi in programma, o richiedere il rimborso all’associazione Felici ma Furlans.