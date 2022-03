Dove sono le lucciole, viaggio nel mondo poetico di Pasolini

In occasione del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini Ortoteatro propone uno spettacolo insieme al Teatro Invito di Lecco dal titolo "Dove sono le lucciole - Un viaggio nel mondo poetico di Pasolini". Lo spettacolo è stato realizzato con il Patrocinio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Ministero della Cultura; è stato scritto e diretto da Luca Radaelli e vede come attori in scena Fabio Scaramucci e Stefano Bresciani.

Ortoteatro ha deciso di devolvere il ricavato delle repliche di "Dove sono le lucciole", spettacolo su Pasolini in programma da oggi a domenica, in beneficenza per l'emergenza in Ucraina, agganciandosi e sostenendo le iniziative della Croce Rossa Italiana. "La decisione è stata presa alla luce dell'intensificarsi delle violenze, per dare un contributo e un segnale forte di vicinanza al popolo ucraino, martoriato da questa guerra ingiusta e crudele - si legge nella nota di Ortoteatro -".



Un giornalista cerca di ricostruire la vocazione letteraria di Pier Paolo Pasolini recandosi laddove è cominciata, in Friuli. La sua guida sarà uno degli allievi dello scrittore, divenuto uomo, che convincerà lo scettico giornalista che la poesia è in ogni cosa. Attraverso i suoi ricordi emerge un Pasolini inedito, primordiale, come la lingua che echeggia di qua dall’acqua del Tagliamento.Un viaggio alla ricerca del mondo poetico di Pasolini, del suo rapporto con la natura, simboleggiato dalle lucciole ma anche della sua visione del mondo, sempre legata agli ultimi della terra, a quegli abitanti del terzo mondo che in una visione profetica preconizzò si sarebbero riversati sulle nostre coste. Come disse Alberto Moravia nella sua orazione funebre, Pasolini era un vero poeta, come ne nascono pochi. Ma oggi c’è ancora spazio per la poesia? Noi pensiamo di sì.Grazie al sostegno dei Comuni di Cordenons, Prata e Pasiano di Pordenone verranno realizzate quattro repliche a inizio marzo, di cui una mattutina per le scuole del territorio (al Centro culturale Aldo Moro di Cordenons, venerdì 4 marzo, è ancora possibile iscriversi).Di seguito tutte le info tecniche sulle repliche degli spettacoli, che avverranno rispettando la normativa vigente (green pass rafforzato e mascherina ffp2).Centro Culturale Aldo Moro - via Traversagna 4 - CordenonsCentro Culturale Aldo Moro - via Traversagna 4 - CordenonsTeatro Pileo - via Cesare Battisti 53 - Prata di PordenoneTeatro Comunale Gozzi - via Roma 113 - Pasiano di Pordenone