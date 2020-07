Drive-in Teatrale, a Cassacco va in scena 'Ricordi e canzonette'

A causa maltempo la serata del Drive-In teatrale del 16 luglio è posticipata a mercoledì 22.

Il 22, 23 e 30 luglio, alle 20.30, andrà in scena lo spettacolo “Ricordi e canzonette”, un viaggio tra musica e parole per addentrarsi nelle atmosfere degli anni Quaranta e Cinquanta, proprio quando facevano per la loro prima volta capolino i primi Drive-In statunitensi. Sul palco gli attori Luca Ferri e Luca Marchioro e il sestetto di musicisti e cantanti delle scoppiettanti “Crunchy Candies”.

Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione indicando il numero di passeggeri della macchina.



Chi vorrà vivere completamente l’esperienza del Drive-in con la cena in auto, all’atto della prenotazione, dovrà indicare il menù prescelto. La cena sarà servita nelle Drive-In Bag direttamente alla vostra autovettura.

Biglietto spettacolo Drive-in €15 a persona, ridotto € 10 sotto i 12 anni



Questo il menù proposto:

Menù Drive-In:

1 menù Fonzie €10

Hamburgher QuiWolf

patatine fritte

bottiglietta d’acqua



2 menù Ricky €10

Alette di pollo fritte

patatine fritte

bottiglietta d’acqua



3 menù Potsie €10

Hamburgher Vegetariano

patatine fritte

bottiglietta d’acqua