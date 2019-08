Due band irriverenti sullo stesso palco

Due band uniche nel panorama musicale italiano sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro mercoledì 7 per due imperdibili concerti in uno che faranno ballare il pubblico. Bolognesi, i Pinguini Tattici Nucleari sono la band più irriverente della nuova musica italiana e dopo la pubblicazione dell’album Fuori dall’Hype (nel quale pop, funk e reggae rubano spazio al rock) hanno convinto tutti sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma. I vicentini Rumatera, in attività dal 2007 e con sette album da studio realizzati, hanno conquistato il pubblico a suon di live tutti ritmo, simpatia e spregiudicatezza, unendo la tradizione della propria terra e l’uso del dialetto veneziano alla lezione punk rock della scuola californiana anni ’90.