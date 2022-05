Due concerti del Polifonico di Ruda in Calabria

Per la prima volta nella sua centenaria storia il Polifonico di Ruda sarà in tournèe in Calabria. Su invito dell’Associazione cori calabrese, infatti, il gruppo diretto da Fabiana Noro sarà a Reggio il 3 giugno, mentre il giorno dopo si esibirà a Vibo Valentia. Il primo concerto è in programma al santuario di Sant’Antonio, il secondo all’auditorium ‘Spirito Santo’ del conservatorio di Vibo.

Nel primo concerto il Polifonico presenterà un programma sacro che, partendo dai classici del Romanticismo, arriva alla polifonia contemporanea; a Vibo invece il coro di Fabiana Noro proporrà il progetto Beautiful that way con musiche da film ma non solo.

“Questa trasferta era in programma nel 2021 – ha detto il presidente del Polifonico Pier Paolo Gratton – ma causa covid abbiamo dovuto spostarla a quest’anno. Si tratta di una sorta di testa-coda nazionale particolarmente stimolante. Ci piace infatti portare il nostro modo di fare coro al sud, in una regione dove il canto corale sta prendendo piede in questi anni con grandissime potenzialità. Con questo invito l’Associazione calabrese ha voluto proporre ai propri cori iscritti un gruppo con grande esperienza; per questo l’invito è giunto graditissimo e noi ci siamo impegnati a fondo per poterlo realizzare e per poter proporre al sud parte del nostro repertorio”.

Per l’occasione il Polifonico ha inserito in repertorio un brano del compositore calabrese Giulio De Carlo, Ligths of hope, a cappella, su testo di Santiago Veros, composto per scongiurare e condannare ogni guerra.

In questi mesi il Polifonico ha ultimato le registrazioni di un cd monografico dedicato a Josef Gabriel Rheinberger che sarà pubblicato dall’etichetta olandese Brilliant Classics. Nelle prossime settimane invece il Polifonico sarà impegnato in alcuni concerti in regione e a Suvereto dove parteciperà al festival musicale del borgo organizzato dall’associazione Puccini.