Due nuove date per Tre Allegri Ragazzi Morti live

Il festival dei Tre Allegri Ragazzi Morti propone quattro concerti in quattro meravigliosi luoghi del Friuli Venezia Giulia. Dopo la prima data a Villa Manin all'alba dell'11 agosto, si aggiungono due nuovi appuntamenti.



Domenica 29 agosto al Castello di Gradisca d'Isonzo e il 5 settembre in piazza Burovich a Sesto al Reghena.

In ogni serata i Tarm saranno accompagnati da un grande ospite musicale.



Nella prima giornata di Villa Manin con noi c'era Francesco Bearzatti, fantastico sassofonista jazz e amico, già presente nel disco “Sindacato dei sogni”. A Gradisca d'Isonzo ci sarà José Ramón Caraballo Armas, tromba e percussioni della Bandabardò, collaboratore di Daniele Silvestri e protagonista del lavoro Como una Visión, edito da la Tempesta con la collaborazione e produzione di Adriano Viterbini. A Sesto al Reghena l'ospite speciale sarà l'orchestra swing ABBEY TOWN JAZZ ORCHESTRA, che col trio pordenonese ridarà vita al disco "Quando eravamo swing", pubblicato da La Tempesta nel 2015.



Biglietti https://www.mailticket.it/manifestazione/8S31/tre-allegri-ragazzi-morti?fbclid=IwAR2pqvpZnqn4cTedhyGrg0D-y9OT3RzlIOXTmL6Ny6hCsPlcdMZBNf-YhKk

I posti sono esclusivi e limitati.