Due nuovi film nelle sale virtuali del Visionario e del Centrale

Due le novità in arrivo questa settimana nelle sale virtuali del Visionario e il Cinema Centrale! Si comincia giovedì 4 febbraio con TUTTI PAZZI PER YVES, una surreale commedia francese che anticipa il presente della nostra vita domestica: protagonista del film un frigorifero intelligente di nome Yves, che stravolgerà la vita di un giovane rapper in crisi creativa! A presentarlo domani in diretta streaming alle ore 20.30 Frankie hi-nrg, che ha curato l’adattamento dei sottotitoli delle canzoni rispettando la metrica originale del testo e realizzando di fatto un vero e proprio sing-along perfettamente rappabile.



Da venerdì 5 febbraio arriva in prima visione EST – DITTATURA LAST MINUTE di Antonio Pisu, presentato alle Giornate degli Autori 2020 nell'ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. Il viaggio avventuroso di tre amici che, quasi inconsapevolmente, conosceranno la storia di un popolo, delle sue lotte e delle sue speranze per un domani che forse non arriverà mai. Protagonista Lodo Guenzi - voce e chitarra de Lo Stato Sociale nonché diplomato all’accademia di Arte Drammatica Nico Pepe - che con il film EST fa il suo esordio sul grande schermo.



Rimangono in programmazione The Secret – Le verità nascoste, thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza, Imprevisti digitali, commedia francese dolce-amara che racconta in modo ironico e pungente le assurdità che caratterizzano la deriva digitale della società moderna, e Rosa Pietra Stella, una storia vera, cruda e senza patetismi ambientata in una Napoli multietnica e polverosa.