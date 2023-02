Due premi a Londra per 'Il Guerriero Longobardo'

'Il Guerriero Longobardo' ha conquistato a Londra cinque importanti riconoscimenti in tre diversi festival cinematografici: due primi premi e tre selezioni ufficiali.

Il cortometraggio di Invicti Lupi si aggiudica il riconoscimento 'Best Historical Film' nel festival 'Best Indie Film Award', il premio 'Best History' nel festival 'Best Documentary Award' e la selezione ufficiale al festival 'Best Short Film Award'.

“E’ un grande onore ricevere questi premi, i primi sul suolo inglese dopo le vittorie delle scorse settimane oltreoceano”, commenta Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi.

“A questi festival partecipano ogni anno registi poi selezionati per le nomination agli Oscar e ai Bafta. I tre festival fanno parte del circuito Best Film Awards - IMDb Qualifing Film e consentono a 'Il Guerriero Longobardo' di aggiungere nuovi titoli all’interno dell’importante circuito internazionale degli IMdB, ovvero il più grande e autorevole database dei prodotti cinematografici internazionali. Nella valutazione la giuria dei tre festival londinesi si è concentra sul design tecnico, sull'idea del film, sulla gradazione drammatica, su tono, sceneggiatura, realtà dell'azione e performance recitative, prestando attenzione a tutti i piccoli dettagli”.

“Nonostante le molte difficoltà e le scarse disponibilità economiche, stiamo continuamente riuscendo a creare documentari di alto livello qualitativo che ci consentono di divulgare e valorizzare la nostra storia e il nostro territorio. Tutto questo grazie alla sinergia di collaborazioni che siamo riusciti a sviluppare e grazie al lavoro volontario e gratuito di molti. Speriamo che chi ha le possibilità nei piani alti regionali e nazionali voglia credere maggiormente in noi e nei nostri progetti, visto che, da sempre, abbiamo offerto grandi risultati con poche risorse a disposizione, e ci possa così sostenere in maniera più importante e decisa: in questo modo potremmo sempre più far conoscere e apprezzare il nostro passato alla popolazione”, conclude Grudina.

Il documentario è prodotto da Invicti Lupi e Matteo Grudina, regia di Simone Vrech di Base2 Video Factory, assistente di produzione e make-up Sandra Lopez Cabrera, cameraman Alessandro Galliera, Christofer Candotti e Stefano Marongiu, consulenza storica e archeologica Michele Angiulli, voce narrante Paolo Massaria.

Sul sito www.invictilupi.org maggiori informazioni sui documentari e sulle future proiezioni dal vivo, televisive o online.