Due repliche straordinarie per 'Consegne'

Aggiunte due repliche straordinarie a Teatro Contatto Blossoms/Fioriture per 'Consegne, una performance da coprifuoco'. A fronte delle numerose richieste, lo spettacolo si “effettua” a domicilio per due nuove date il 15 e 16 febbraio a Udine quattro volte al giorno ore 18,00 / 19.00 / 20.00 / 21.00, oltre ai giorni già in programma (9,10,11 febbraio a Cervignano per la stagione del Teatro Pasolini e 12,13,14 febbraio a Udine)



L’attore e autore Nicola Borghesi, fondatore della Compagnia bolognese Kepler 452 si trasforma in un rider e attraversa in bicicletta le strade di Udine per recapitare un pacco a casa dello spettatore/destinatario, che segue in collegamento live streaming sulla piattaforma Zoom tutto il percorso performativo.



Nata in reazione alla seconda, inaspettata chiusura dei teatri, Consegne è una creazione originale, un’azione urbana itinerante che la Compagnia ha concepito e iniziato a testare a Bologna per le notti più desolate mai conosciute dalle nostre città da molti anni: quella del cosiddetto «coprifuoco».



Il corriere/attore Nicola Borghesi si sposta nelle vie della città, per effettuare la sua consegna. Porta un pacco da un punto A, a un punto B: dal punto di partenza all’indirizzo di consegna. Per tutta la durata del viaggio, il corriere sarà collegato col destinatario, offrendo una prospettiva sul vuoto urbano accompagnata dal racconto e dalle visioni di questo nostro tempo sospeso, in diretta, fino al campanello di casa, con lo spettatore.Sulle spalle ha un cubo colorato, degli stessi colori della sua uniforme, la sua livrea di corriere corridore adatta al vento e alla pioggia: adatta ad attraversare il Coprifuoco. Ma che cosa deve consegnare, il corriere? Per cosa pedala ostinatamente nella notte? Qualcosa di essenziale? Ma che cos’è oggi l’Essenziale? È la domanda ricorrente simbolo della pandemia.Una performance corrisponde a un indirizzo di consegna e a uno o più spettatori che condividano quel recapito e che abbiano a disposizione un computer connesso alla rete per partecipare.Per prenotazioni e informazioni: www.cssudine.it; biglietteria del Teatro Palamostre (aperta dal lunedì al sabato, ore 17.30-19.30, tel. 0432.506925)