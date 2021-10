Due serate con i Cori D’Europa

Il Festival internazionale “Cori D’Europa” giunto alla sua 21.ma edizione per questa occasione, vedrà esibirsi il Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda diretto da Mira Fabjan e come gradito ospite il Coro misto da camera “Ipavska” di Vipava (Slovenia) diretto da Damjana Vončina, sabato 6 novembre alle 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Codroipo e domenica 7 novembre alle 19.00 presso il Santuario Beata Vergine delle Grazie a Udine.

La seconda parte del Festival Internazionale “Cori D’Europa 2021” ribadirà, qualora ce ne fosse bisogno, il ruolo fondamentale della musica, inserita nel contesto di realtà corali di diverse nazioni, quale terreno fertile di interscambi culturali ed umani messi a dura prova in questo periodo di distanziamento sociale.

Lo scopo del Festival, oltre all’importante aspetto musicale, è di mettere in risalto le peculiarità della nostra Regione attraverso visite di importanti luoghi storici e di far conoscere le tradizioni culturali della nostra terra a compagini corali provenienti da tutta Europa.

Gli eventi saranno rispettosi delle disposizioni di sicurezza Covid-19 con posti limitati, le prenotazioni potranno essere fatte via e-mail all’indirizzo info@coromonteverdi.it .