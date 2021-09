Due serate in compagnia di Carniarmonie

Ultimi due concerti per la 30esima edizione della kermesse musicale Carniarmonie, il festival della montagna friulana diretto da Claudio Mansutti che ha portato la sua musica per tutta l’estate in Carnia, Valcanale e Canal del Ferro, con un cartellone di ben cinquantaquattro concerti a partire dallo scorso luglio fino a questi ultimi appuntamenti di settembre.

Sabato 4 settembre appuntamento nella Pieve di Santo Stefano a Cesclans di Cavazzo Carnico (ore 20.30) con un affiatato trio d’archi del rinomato Conservatorio Bellini di Catania. Il Trio Guidantus sarà protagonista di un concerto di Trii e miniature per archi di un programma originale e ben pensato, con pagine poco note e classici, di Pleyel, Haydn, Schubert, Dvorak, Naumann. Loro sono Vito Imperato al violino, Alberto Salomon alla viola e Benedetto Munzone al violoncello. Il loro amore per la musica da camera e il desiderio condiviso di esplorare insieme il repertorio per trio d’archi, rende le loro intese e interpretazioni qualcosa di unico.

Domenica 5 settembre alle 18.00 ad Arta Terme, grande finale con l’ottima Accademia d’Archi Arrigoni diretta dal violinista e didatta Domenico Mason, con ospite la straordinaria violinista russa Maria Solozobova, giovane stella nel pantheon della nuova generazione di interpreti. Un grande evento, con una compagine di assoluto livello, a testimonianza di un percorso artistico fortemente voluto da Carniarmonie, di commistione tra artisti affermati e promettenti talenti. Eseguiranno un programma vibrante con musiche di Mozart, Elgar e Holst.