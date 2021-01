Due spettacoli annullati al Teatrone

Perdurando la situazione di emergenza nazionale causata dalla pandemia da Coronavirus, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine annuncia alcuni importanti aggiornamenti sugli appuntamenti attualmente sospesi delle stagioni 2019/20 e 2020/21. Nello specifico, sono definitivamente annullati gli appuntamenti con il Strauss Festival Orchester Wien e Cita a Ciegas/Confidenze fatali di Mario Diament.



I possessori dei relativi biglietti potranno richiederne il rimborso a partire dal 18 gennaio ed entro il 18 febbraio 2021, recandosi agli sportelli d via Trento 4 oppure scrivendo a rimborsi@teatroudine.it, specificando lo spettacolo oggetto del rimborso, le proprie coordinate bancarie e, nel caso di biglietto cartaceo, allegando una foto o scansione del relativo titolo. Si ricorda l’obbligo di legge di conservare i titoli cartacei onde poterli restituire agli sportelli della biglietteria appena possibile.



Rimangono invece, in attesa di poterli riprogrammare non appena la situazione epidemiologica lo consentirà, come Cercivento Da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi, Zeus, l’aquila e Prometeo Saggio spettacolo della Civica Accademia Nico Pepe, Furore dal romanzo di John Steinbeck, Ditegli sempre di sì con Carolina Rosi e Gianfelice Imparato, Solo – The Legend of quick-change di e con Arturo Brachetti (lo spettacolo non andrà in scena il 27 e 28 febbraio 2021 come precedentemente annunciato),Lucas & Arthur Jussen pianoforti.. Con l’obiettivo di favorire il più possibile il proprio pubblico, la Fondazione ha disposto che gli interessati possano comunque richiederne il rimborso nelle modalità sopra indicate, ovvero recandosi agli sportelli di via Trento 4 oppure scrivendo a rimborsi@teatroudine.it, specificando lo spettacolo oggetto del rimborso, le proprie coordinate bancarie e, nel caso di biglietto cartaceo, allegando una foto o scansione del relativo titolo. Si ricorda l’obbligo di legge di conservare i titoli cartacei onde poterli restituire agli sportelli della biglietteria appena possibile.In considerazione delle possibili limitazioni negli spostamenti durante i fine settimana, la biglietteria del teatro osserverà fino a nuova comunicazione il seguente orario: dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 0432 248418 negli orari di apertura degli sportelli.Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione futura del Teatro saranno annunciati sul sito, sulla pagina Facebook e via newsletter.