Due spettacoli per i bambini con Teatro in direttissima

Prosegue la stagione virtuale di Teatro in direttissima, la rassegna online promossa da FITA UILT FVG APS e visibile su Facebook ogni lunedì e mercoledì con spettacoli promossi da diverse compagnie da tutto il Friuli Venezia Giulia.



Novità di aprile sono due appuntamenti domenicali dedicati ai bambini, con due proposte di spettacoli che si potranno seguire online domenica 11 e 18, alle 17.



Domenica 11, alle 17, la compagnia Chi è di scena (Udine) rappresenterà Le fiabe di Beda il Bardo: “Chi sarà scelto come nuovo insegnante di Storia della Magia ad Hogwarts? Ma soprattutto chi lo sceglierà? Ai tempi della pandemia anche i maghi fanno riunione online, direttamente dai loro laboratori, dove esamineranno le candidature ricevute. E se a scegliere il nuovo insegnante fossero i bambini via gufo?”.



Domenica 18, alle 17, la compagnia Tri fuori fase ASTRO (Pordenone) presenta Ludus in fabula : “In un ristorante chic di Parigi il Maitre Pascal è esasperato perché non c’è una giornata in cui vada tutto bene.Deve fare i conti quotidianamente con Francois, il cuoco mattacchione, e Genevieve, la cameriera pazzerella. I tre protagonisti ci accompagneranno nella preparazione di un piatto molto particolare perché cucinato con Ascolto, Fantasia, Talento, Amicizia e... Trasformazione! Per ogni ingrediente c'è una storia da vivere insieme ai bambini che giocheranno e parteciperanno alla preparazione di questa ricetta speciale. Che gusto avrà? Di che colore sarà? Profumerà?”



il 12 aprile, dalle 20, con la compagnia Kaleydos e I Zercanome, poi, sempre alle 21, mercoledì 14, gli Amici di San Giovanni presentano Muja, done e marinai, mentre lunedì 19 la compagnia La loggia presenta 5xuna. E poi ancora il 21 aprile Proscenium presenta Stranvarietà, lunedì 26 la Compagnia de L’armonia presenta Luisa e Giulio, mercoledì 28 La Barcaccia presenta Atto unico (Italo Svevo).Gli spettacoli sono visibili, in diretta, su Facebook dalla pagina Palcoscenico FITA-UILT, e di ogni spettacolo verrà trasmessa la replica al giovedì alle 21 in televisione su Teleantenna, sul canale 647 del digitale terrestre, per tutti coloro che non hanno dimestichezza con i social.