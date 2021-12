Due vecchi amici di nuovo insieme con la forza delle parole

Nuovo appuntamento nel segno della grande prosa al ‘Giovanni da Udine’ martedì 14 e mercoledì 15 con due travolgenti attori della paro - la, Umberto Orsini e Franco Bran - ciaroli, di nuovo insieme sulla scena a 26 anni dall’Otello di Gabriele Lavia.



Banco di prova per i due attori diretti da Pier Luigi Pizzi, ritornato all’antico amore per la prosa dopo una vita di successi nei più famosi teatri lirici del mondo, è Pour un oui ou pour un non, commedia della francese Nathalie Sarraute che pone al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità.



Può ciò che è “non detto” o un’into - nazione ambigua provocare malintesi e guastare definitivamente un’ami - cizia? Due vecchi amici si ritrovano dopo un non motivato distacco e si interrogano sulle ragioni della loro se - parazione, scoprendo che sono stati i silenzi tra le parole dette, e soprat - tutto le ambiguità delle ‘intonazioni’, a deformare la loro comunicazione aprendola a significati multipli.