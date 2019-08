Dumbo sotto le stelle in piazzetta Calderari

Continuano gli appuntamenti sotto le stelle e non si interrompono gli eventi pensati per tutta la famiglia

Dopo Aladdin, arriva in piazzetta Claderari un altro live action tratto da un capolavoro Disney. Sarà, infatti, Dumbo di Tim Burton a riempire d’emozione l’arena all’aperto di Cinemazero venerdì 2 agosto alle 21.00.



La fiaba di Dumbo è il materiale dei sogni per un regista bizzarro come Tim Burton. Perché è la storia di un outsider, un tenero freak che qui lotta non per appartenere, ma per sfuggire a una società che lo deride e lo emargina. Del soggetto originale di Helen Aberson e dal film del 1941 solo pochi elementi qui vengono mantenuti, ma sono quelli fondamentali. La storia è completamente rivisitata e costruita, ricorrendo a sfumature dark, con una complessità tale che la sceneggiatura di Ehren Kruger rende interessante fino alla fine.



Al centro della vicenda Holt, un tempo artista del circo che, dopo aver combattuto in guerra, torna a casa profondamente cambiato. Il proprietario del circo, Max Medici lo ingaggia per prendersi cura di Dumbo, un cucciolo di elefante con due orecchie enormi che lo rendono lo zimbello dello staff del circo. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo è in grado di volare, l'imprenditore dalla lingua biforcuta V.A. Vandevere e l'acrobata Colette Marchant faranno dell'elefantino indifeso una star.



A ogni spettacolo sarà presente l’OscBar, il bar del cinema all’aperto con bibite dissetanti e gustosi snack, in collaborazione con Birra Galassia.