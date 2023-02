Duo pianistico al Conservatorio Tartini

Proseguono i Concerti del Conservatorio, il cartellone musicale a cura del Direttore del Conservatorio Tartini Sandro Torlontano con il responsabile della produzione artistica Luca Trabucco.

Martedì 7 febbraio, come sempre alle 20.30 nella Sala Tartini di Via Ghega 12, un altro appuntamento del percorso interamente dedicato al pianoforte – per festeggiare il prestigioso Master di II livello in pianoforte avviato le scorse settimane, che rappresenta una preziosa conquista per la storica Istituzione triestina di Alta Formazione musicale –: il concerto del duo pianistico Branka Drakul e Tamara Pečenica. In programma musiche di Sergej Rachmaninov (Suite n. 1, Vocalise n. 2 per due pianoforti), Dmitri Shostakovich (Concertino in la minore per due pianoforti), Camile Saint-Saens (Danza Macabra per due pianoforti) e Darius Milhaud (Scaramouche).

Ingresso libero, previa prenotazione al numero 040.6724911, oppure su infoline conts.it

Il duo Drakul Pečenica si è costituito a Sarajevo nel 2012. Le pianiste che lo compongono sono vincitrici di numerosi premi nazionali e internazionali. Il duo ha seguito corsi di perfezionamento con Elena Tarasova, Jokut Mihailović, Nataša Popović, Tami Kanazawa e Yuval Admony. Nel corso della sua carriera, il duo ha ottenuto, tra l’altro, il Primo premio al Concorso pianistico nazionale della Bosnia Erzegovina nel 2015 e 2016, il Primo premio al Festival di Musica Slava a Belgrado nel 2016, il Primo premio al Concorso pianistico internazionale Rachmaninov a Sarajevo nel 2022 e il Primo Premio al Concorso internazionale Accordeus di Sarajevo nel 2022. Branka Drakul e Tamara Pečenica frequentano il Biennio superiore del Conservatorio di Trieste nella classe di pianoforte della professoressa Teresa Trevisan e in quella del professor Romolo Gessi per la Musica da camera; sono inoltre iscritte al Biennio superiore di Musica da camera presso lo stesso Conservatorio.