E' morta Raffaella Carrà

Mondo dello spettacolo in lutto, è morta Raffaella Carrà. Aveva 78 anni. Si è spenta alle 16.20 di oggi, dopo una malattia che, da qualche tempo, aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia.

A dare l'annuncio, lo storico compagno di vita e lavoro Sergio Japino: "E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre", ha detto, unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Nella nota inviata all’Ansa, Iapino descrive Raffaella Carrà come una "donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli — diceva sempre lei — ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad 'Amore', il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore".

Non è ancora noto quando, né dove, si svolgeranno i funerali. Si sa invece — ed è sempre Iapino a comunicarlo — che "nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla".

Con la sua allegria e ironia, condita da un pizzico di malizia, nel 1978 aveva cantato il capoluogo giuliano nella sua 'Tanti Auguri', una canzone iconica con un ritornello che ha fatto storia: "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù"!