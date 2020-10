È arrivata la nuova card 2021 'Io sono Visionario'

“Io sono Visionario”: tre parole che più di sempre, in questo periodo complicato e imprevedibile, portano con sé una valenza davvero concreta. Stabiliscono un’affinità elettiva, un’identità, l’appartenenza a un luogo – il nuovo Visionario – che adesso, più che mai, è la nuova casa del cinema! E non solo. Visionario e Centrale, per un totale di 7 schermi nel centro storico di Udine, fanno rete e moltiplicano le possibilità di visione, garantendo la tempestività sulle uscite nazionali.



La nuova Card 2021 è finalmente disponibile ed acquistabile presso la cassa di Visionario e Cinema Centrale. Ma cosa significa tesserarsi? Significa, sostanzialmente, riconoscersi in un progetto, una visione culturale, e riconoscersi in una comunità, il popolo dei Visionari. Più sale, più film, quindi maggiore possibilità di differenziare la programmazione. Più spazio per i giovani, con titoli scelti ad hoc. Più eventi. Più iniziative collaterali. Insomma: un cinema che non è mai stato soltanto una cinema, che non si è mai accontentato di esserlo, perché ha sempre avuto ben chiaro il concetto di “domani”. Un concetto pienamente ereditato dal mitico Ferroviario, di cui il Visionario è figlio naturale.



Novità assoluta del 2021, nasce l’abbonamento cinéphile per eccellenza. A cominciare dal nome: Ultimo spettacolo, echeggiando il cult di Bogdanovich!Costa solo € 21 e permette 6 ingressi al Visionario o al Cinema Centrale ogni sera dopo le ore 21.20! Cioè per tutta la settimana, escludendo il sabato sera, chiunque scelga di vivere la sua esperienza cinematografica dalle 21.20 in poi, sarà “premiato” con un prezzo davvero sorprendente: € 3,50 a film!Con l’inizio dell’autunno anche le famiglie e i bambini avranno dei vantaggi sbalorditivi e potranno divertirsi a creare varie tipologie e diverse combinazioni di biglietto/i di gruppo, garantendosi l’accesso ai film in prima visione per bambini e ragazzi e il massimo risparmio. Si chiama FAMILY COMBO il nuovo modo di andare al cinema in compagnia, raggruppando gli spettatori più piccoli e uno o due adulti come accompagnatori.La famiglia “tipo” formata da 2 adulti e 2 bambini potrà andare al cinema il sabato pomeriggio con soli € 20!Le diverse COMBO sono le seguenti:1 adulto + 1 bambino: €10 (con CARD); €11 (senza CARD).2 adulti + 1 bambino: € 15,50 (con CARD); 17,50 (senza CARD).1 adulto + 2 bambini: € 14,50 (con CARD); 15,50 (senza CARD).2 adulto + 2 bambini: € 20,00 (con CARD); 22,00 (senza CARD).Per quanto riguarda la card, due le possibilità: Card singola al costo di € 15,00 annuale (con un primo ingresso a € 3,50), oppure scegliere il vantaggiosissimo pacchetto a € 50,00 che comprende la Card 2021 e 10 ingressi (consumabili sia al Visionario e al Cinema Centrale). Soli € 3,50 a spettacolo! Una volta esaurito il primo abbonamento il successivo anche detto “ricarica” costerà € 45,00 per altri 10 ingressi. Gli abbonamenti, così vantaggiosi, sono acquistabili solo dai possessori di Card!La nuova stagione porta con sé anche un’attenzione tutta particolare per i giovani cinefili. Per la prima volta, per tutti i giovani appassionati di cinema, la nuova Card chiamata UNDER 26 (2021) costerà solo € 7 e offrirà gli stessi benefici!I possessori della Card potranno inoltre acquistare il proprio biglietto ridotto e gli abbonamenti direttamente online, sul sito www.visionario.movie, evitando così tutte le inutili file in cassa! Inoltre, per chi acquista e/o rinnova la Card, verranno garantiti come di consueto: l'abbonamento al Nichelino, il periodico del CEC (spedito in formato PDF via email), gli sconti al Bookshop del Visionario e presso i teatri e gli esercizi commerciali convenzionati.Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie oppure la pagina Facebook facebook.com/VisionarioUdine.