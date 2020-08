E la montagna diventa protagonista

Grandi nomi del panorami letterario e musicale e del mondo gourmet sono attesi per la prima edizione di Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle, il primo festival della montagna regionale in programma a Sappada, la nuova perla del Friuli Venezia Giulia, da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Organizzato da Giochi di Parole col sostegno di Promoturismo Fvg e il patrocinio del Comune di Sappada, l’evento vuole dare risalto alle eccellenze della zona montana attraverso narrativa, musica e gastronomia.

“UNA RISORSA PER IL PIANETA” - Tra gli ospiti, un simbolo della montagna come Mauro Corona, che ha annunciato la sua partecipazione in diretta Tv, durante la trasmissione Carta Bianca. Il festival nasce del resto dall’amore per la montagna: “Una risorsa vitale per la nostra regione e, in assoluto, per il pianeta, non solo per le sue importanti risorse naturali - spiega Monica Bertarelli, ideatrice dell’evento, di cui cura la direzione artistica -, ma soprattutto per quelle umane. In quota si condensano le miglio ri virtù: rispetto e amore per il territorio, forte senso di appartenenza… Per questo abbiamo pensato di trasmettere l’essenza della bellezza di una componente spesso sottovalutata attraverso un festival in cui i protagonisti si fanno portavoce di un messaggio importante: rivalutare la montagna, valorizzarla e aiutarla ad esprimere al meglio le sue potenzialità”.



LA BORGATA VECCHIA E LA VETTA

UN TERRITORIO UNICO

- Il festival, che si svolgerà in, si propone con tre componenti: la parola, attraverso il racconto di narratori e di talenti dello sport, la musica e la gastronomia, con due chef che presenteranno un piatto tipico della tradizione locale in chiave rivisitata. “Si cercherà di dare massima visibilità agli scorci, ai panorami e alle bellezze naturalistiche e architettoniche di Sappada: come location per gli scrittori abbiamo scelto la Borgata Vecchia, che è valsa alla località il titolo di ‘Borgo più bello d’Italia’, e il Monte Siera, raggiungibile a piedi o in seggiovia per i concerti nell’arena naturale a 2000 metri”., che racconteranno la loro terra e il mondo dello sci di fondo. Il giorno dopo, ecco, oltre al rapper. Dopo lo sguardo al lato ‘maschile’ della montagna”,, unicità e difficoltà di un territorio spesso dimenticato: la campionessa olimpica, la scrittrice gemonese- e la violinista, giapponese di nascita ma tolmezzina di adozione. Super ospite della giornata, con un omaggio alle donne, il tenore parigino, più volte definito ‘il nuovo Pavarotti’. A completare il cartellone, la chef stellata cividalese di nascita - ma sappadina di adozione -, ideatore del pane realizzato con farina ricavata dalla corteccia degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia.